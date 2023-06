Barella miglior centrocampista della Serie A! Battuti altri due rivali

(Di venerdì 2 giugno 2023) C’è un riconoscimento per l’Inter tra i premi che la LegaA sta assegnando in vistafine del campionato.ha vinto quello distagione, superandodue compagni di reparto. IL TRIONFO! – La LegaA incorona NicolòcomeA 2022-2023. Il classe ’97 dell’Inter ha avuto la meglio su Adrien RabiotJuventus e Sergej Milinkovic-SavicLazio. Le terzine sono state selezionate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.segue ...

Ecco il commento della Lega sui social: "Dominante a centrocampo!è ilcentrocampista della stagione e presto lo troverete nel Team Of The Season della Serie A" CalcioNapoli24.it è ......Lobotka tra i tre candidati scelti dalla Lega di Serie A per il traguardo dicentrocampista del campionato . Ne fanno parte Milinkovic - Savic della Lazio, Rabiot della Juventus e...Per ilcentrocampista, Nicolò(Inter), Sergej Milinkovic - Savic (Lazio) e Adrien Rabiot (Juventus). Infine, in lizza per ilattaccante troviamo Victor Osimhen (Napoli), ...

Nicolò Barella eletto miglior centrocampista della Serie A 2022-23 Calcio Casteddu

Alla fine è stato eletto Nicolò Barella come miglior centrocampista del campionato di Serie A dalla Lega. Superati alla fine Milinkovic-Savic e Rabiot. Lobotka neppure era stato inserito nei tre che ...