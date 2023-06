Barcellona | Xavi sul futuro di Messi | “Le porte sono aperte Deciderà la prossima settimana”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Laprenderà una decisione, ma dobbiamo lasciarlo un po’ in pace. Ledelper luisempre”. Il tecnico dei blaugranaapre al possibile ritorno nel club catalano di Lionel, che dice addio al Psg. “Laprenderà una decisione – ha dettointervistato dal Mundo Deportivo -. Rispetta il Psg, vuole finire la stagione al meglio. Tutti noi vogliamo che Leo torni al. Lui è un leader naturale, si adatterebbe alla perfezione alle circostanze”. SportFace.

"La prossima settimana prenderà una decisione, ma dobbiamo lasciarlo un po' in pace. Le porte delper lui sono sempre aperte". Qui le porte sono aperte". Il tecnico dei blaugrana,Hernandez apre al possibile ritorno nel club catalano di Leo Messi, che dice addio al Psg. "La ...Commenta per primo La Liga è già in bacheca e ilprogramma la prossima stagione. Il suo allenatore,, ha parlato al Mundo Deportivo del futuro del club, del suo rinnovo, dei possibili acquisti e dell'agognato ritorno di Leo Messi . ...Porte aperte alper il ritorno di Leo Messi . Un concetto già noto e ribadito ancora una volta dall'allenatore blaugranache, intervistato da Mundo Deportivo, ha parlato del futuro della Pulce, ...

Xavi: «Ritorno al Barcellona da parte di Messi Al 99% dipende da lui» Calcio News 24

"La prossima settimana prendera' una decisione, ma dobbiamo lasciarlo un po' in pace. Le porte del Barcellona per lui sono sempre aperte".Xavi e Messi di nuovi insieme a Barcellona dopo i tanti anni fianco a fianco in campo. A parlare del possibile ritorno a casa della Pulce, che sabato giocherà l'ultima patita col Psg, è stato lo stess ...