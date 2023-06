(Di venerdì 2 giugno 2023) In Spagna sono certi che ilha ancora qualche chance di riportare Leoin blaugrana, in questi giorni dovrebbero incontrarsi Tebas e Laporta In Spagna sono certi che ilha ancora qualche chance di riportare Leoin blaugrana, in questi giorni dovrebbero incontrarsi Tebas e Laporta. Secondo quanto riportato da Sport, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva in tal senso ma l’argentino dovrà rifiutare le offerte dalla MLS e dall’Arabia Saudita.

ora l'attesa sulla decisione finale di Aleksander Ceferin: il, infatti, allo stato attuale sarebbe qualificato per la prossima Champions League, per giunta come testa di serie, in ...SOGNA - Messi, approdato a Parigi nell'estate 2021 dopo il clamoroso addio al, non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione, ma da più partil'ottimismo ...In un contesto, non si dimentichi, con dati macroeconomici più che positivi: il Pilpiù ... la conquista delle grandi città del paese iberico nel 2015 con Ada Colau ae Manuela ...

Barcellona, cresce l’ottimismo per Messi: le ultime Calcio News 24

Abc ne è certo: il club blaugrana non parteciperà ad alcuna competizione continentale il prossimo anno per il caso Negreira. El Mundo Deportivo, però, smentisce: i dettagli ...Il partito guidato da Alberto Núñez Feijóo è primo anche a Valencia e a Siviglia, precedentemente governate dai progressisti. Per la maggioranza assoluta, però, sarà necessario allearsi con l’estrema ...