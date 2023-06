Barbie | il mondo è quasi rimasto senza vernice rosa dopo la costruzione del set

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 giugno 2023) La scenografa del filmha ironizzato sulla quantità di pitturanecessaria a creare l'universo della protagonista sul set del progetto di Greta Gerwig. Il filmarriverà a luglio nelle sale e Greta Gerwig e la scenografa coinvolta nel progetto hanno condiviso dei dettagli riguardanti il modo in cui è stato creato ilin cui vive la protagonista interpretata da Margot Robbie e gli altri personaggi. Il progetto ha inoltre richiesto l'utilizzo di una quantità record di. La casa della protagonista Greta Gerwig ha descritto la Casa dei sogni dicreata per il film sostenendo che dal punto di vista architettonico si presume "che non hai mai niente che vorresti fosse privato, non c'è un posto dove nascondersi". A …