Barbie Il Film | da Mattel la nuova collezione di prodotti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Photographer: Jason Tidwell – Stylist: Audra BennetteLalinea presentaiconici dedicati a® e Ken® dall’attesissimo lungometraggio in arrivo nelle sale, in Italia dal 20 luglioha annunciato unadiispirata all’attesissimo “Il”. Creato in collaborazione con Warner Bros. Pictures, “Il” debutta nelle sale cinematografiche italiane il 20 luglio, ma già da oggi i fan potranno vivere l’atmosfera di “Il” e immaginare ancora più storie con tutti i giocattoli della linea, tra cui UNO®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, MEGA™ e ovviamente. La linea di bambole ...

Mattel ha annunciato la nuova linea di prodotti ispirati al, il progetto diretto da Greta Gerwig con star Margot Robbie e Ryan Gosling. L'atteso lungometraggio, realizzato in collaborazione con Warner Bros Pictures, arriverà nei cinema italiani ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Tutte le anticipazioni che riguardano il, la pellicola di Greta Gerwig che debutterà nelle sale italiane il prossimo 21 luglio , finiscono per accrescere a dismisura la curiosità del pubblico sul progetto spingendolo a cercare ...Mattel ha annunciato oggi una nuova collezione di bambole e prodotti ispirati all'attesissimo "Il". Creato in collaborazione con Warner Bros. Pictures, "Il" debutta nelle sale cinematografiche italiane il 20 luglio. Già da oggi però i fan potranno vivere l'atmosfera di "...

Barbie, Ryan Gosling troppo vecchio per essere Ken La sua risposta: "Siete degli ipocriti" Movieplayer

Oppenheimer di Christopher Nolan è uno dei film più attesi dell'estate. In anteprima il 21 luglio, lo stesso giorno della Barbie di Greta Gerwig, nientemeno, Oppenheimer ci ha catturato dal momento in ...Col film di Greta Gerwig è tornato il Barbiecore. Ma nella moda maschile c’è solo Ken. Nudo o vestito, soft o strong, utopico o umano. E gli emergenti lo rappresentano: possiamo chiamarlo Kencore