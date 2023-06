BARBARA D’URSO | “GRAZIE AMICI DI BUBINOBLOG | CI VEDIAMO PRESTO”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Conclusa la stagione di Pomeriggio Cinque, la padrona di casa,, è passata super salutare la community. Lo storico programma di Canale 5, ogni pomeriggio tiene compagnia a milioni e milioni di italiani.assieme ai suoi ospiti, affronta tematiche della vita quotidiana, tra cronaca, inchieste e tanta attualità. Oggi, in occasione dell’ultima puntata stagionale di Pomeriggio 5,è passata super salutare la community formata da numerosi lettori. IL VIDEO SALUTO DIhttps://.altervista.org/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Video-2023-06-02-at-19.09.46.mp4

Ultima puntata di Pomeriggio 5 il 2 giugno con il congedo diche saluta il pubblico di Canale ...Nuovo record stagionale per. Il suo Pomeriggio5 vola. E agguanta lo share. La regina di Cologno Monzese porta a casa l'ennesimo risultato positivo in chiusura di stagione con un nuovo record e leader assoluto di ...Alessandro Sallusti ha sposato Patrizia Groppelli: le nozze segrete Dopo sette anni'amore, la celebre coppia ha dunque deciso di convolare a nozze, comesembra confermare in diretta ...