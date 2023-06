Quarantuno anni, ex - calciatore tra gli altri di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma, oltre che della nazionale A (per lui 16 presenze),era arrivato a Vicenza nel novembre 2021. ...La futura premierparlare il suo allenatore, che la mantiene in forma in vista dei tanti ... come Mirko Vucinic, Miralem Pjanic, Alesandro Florenzi e Federico. Giorgia Meloni: "......diamo il benvenuto nella nuova via, la strada situata nella zona Città Studi di Milano, che in occasione della Design Week si è trasformata in una galleria d'arte a cielo aperto che...

Balzaretti lascia il LR Vicenza, per lui l'ipotesi della Samp Agenzia ANSA

E' finita l'avventura del direttore sportivo Federico Balzaretti al L.R. Vicenza. Oggi il club biancorosso ha comunicato con una nota che alla scadenza contrattuale, prevista al 30 giugno, non prosegu ...