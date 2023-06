Ballardini Tanti club in difficoltà | ma a Cremona si può far bene

(Di venerdì 2 giugno 2023) "Per un allenatore come me che ama lavorare sul campo difficile trovare una soluzione migliore", dice il tecnico grigiorosso- "Avete iniziato a conoscermi. Vogliamo farela partita con la Salernitana, ci siamo visti con la società e ci rivedremo, ma l'attenzione è alla partita di doman

In mezzo adubbi vediamo quindi che notizie arrivano dai ritiri di A SASSUOLO - FIORENTINA, ... sabato ore 21 Cremonese, Ciofani ai saluti Per l'ultima in Anon dovrebbe sconvolgere ...All.:. Salernitana (3 - 4 - 2 - 1) : Ochoa; Gyombér, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Bohinen,...un mero antipasto alla grande festa in programma allo stadio proprio al triplice fischio coi...Gli studenti del- Torricelli di Faenza hanno lanciato una petizione affinché sia ...non hanno più i libri di scuola, i quaderni e i raccoglitori dove per 5 anni hanno preso appunti ...

Ballardini: "Per battere la Salernitana serve spirito di squadra" numero-diez.com

Il mister grigiorosso sul futuro: "Ho già detto che con la società ci siamo visti e ci rivedremo, ma l’attenzione va sulla gara dello Zini di domani sera" ...Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana ...