Baby Gang è importante per il rap italiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) In Italia, lo sappiamo, ci sono due grandi problemi legati al carcere e a chi ha un passato all’interno di una casa circondariale. Il primo è ovviamente la totale inesistenza di un discorso critico legato alle condizioni dei detenuti, il secondo, invece, ed è molto più inerente al genere di cuiè esponente in questo momento, è un’eccessiva feticizzazione dell’esperienza. Negli anni ci sono stati diversi rapper e personaggi che hanno fatto del racconto del carcere parte del loro racconto, eppure è sempre stato visto come qualcosa di esotico, un bollino di “realness”, che fungesse da patina e che non dovesse far parte di un’analisi troppo dettagliata.è il primo rapperche in qualche modo mette davvero questa discussione sul piatto. Lo fa in modo goffo, senz’ombra di dubbio, ...