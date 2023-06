Avellino celebra il 2 Giugno | il prefetto Spena | “Importante ricordare questa data soprattutto per i giovani” Video

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione del 77esimo anniversario della Repubblica Italiana, adsono stati organizzati diversi eventi importanti. In primo luogo, c’è stata la deposizione della corona di alloro, presso il monumento ai caduti sito a via Giacomo Matteotti, in onore dei padri fondatori della nostra nazione. Presenti diverse cariche importanti, militari e politiche, tra cui il sindaco di, Gianluca Festa, e il, Paola. Dopodichè, la manifestazione si è spostata a piazza Libertà, ove lo schieramento del Reparto di formazione per gli onori ha eseguito la cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Inoltre, c’è stato anche un momento di partecipazione per alcuni studenti delle scuole avellinesi e degli ...

Avellino celebra il 77esimo Anniversario della Repubblica Italiana Nuova Irpinia

