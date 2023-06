Atletico Madrid | Simeone | «Bisogna entrare in Champions League | l’obiettivo è questo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Diego, allenatore dell’, ha parlato a Cadena Cope degli obiettivi del club spagnolo in questa stagione Diego, allenatore dell’, ha parlato a Cadena Cope. PAROLE – «Abbiamo avuto tanti infortuni, soprattutto in difesa, poi sono cresciuti giocatori come Koke e Molina. Morata ha segnato 13 gol e Griezmann ha fatto una stagione super. Con lui la squadra gioca meglio. Firmo sempre per essere primo, ma se arrivo terzo va bene.in. Ma per Real e Barça siamo una seccatura…».