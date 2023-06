Atletica | Leonardo Fabbri vince il Golden Gala! Peso da Hulk | trionfo in casa | battuti Walsh | Kovacs e Weir

(Di venerdì 2 giugno 2023)si regala una splendida vittoria da sogno, trionfando alGala che va in scena nella sua Firenze. L’azzurro ha giganteggiato nella gara di getto di, regalandosi il suo primo successo nella Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Il toscano voleva a tutti i costi imporsi di fronte al proprio pubblico e al quarto tentativo ha profuso il massimo sforzo, spedendo l’attrezzo a 21.73 metri (dopo 21.29, 21.45 e un nullo) e mettendo in fila tutti gli avversari. Il 26enne nativo di Bagno a Ripoli, che vanta un personale all’aperto di 21.99 metri vecchio ormai di tre anni e che in sala si è spinto fino a 21.60 durante l’ultimo inverno, è salito sul podio per la terza volta nell’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea (terzo nel 2020 a Roma e nel 2021 proprio a Firenze). ...

