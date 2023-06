Atletica | Golden Gala Tortu quarto nei 200

(Di venerdì 2 giugno 2023) L'azzurro ha chiuso in 20"41. FIRENZE - Filippochiude alposto la gara dei 200 metri del'Pietro Mennea' allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. L'azzurro, campione olimpico a ...

L'azzurro ha chiuso in 20"41. FIRENZE - Filippo Tortu chiude al quarto posto la gara dei 200 metri delGala 'Pietro Mennea' allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020 con la staffetta 4x100m, taglia il traguardo in 20"41. La vittoria va allo statunitense ...Ecco il logo ufficiale dei Campionati Europei diLeggera di Roma 2024. Un lancio in grande stile, avvenuto durante ilGala 'Pietro Mennea' nello Stadio Ridolfi di Firenze, alla ...IlGala di Firenze 2023 , terza tappa della Wanda Diamond League dileggera, si apre nel segno dell'Italia. Andy Diaz vince infatti la gara di salto triplo maschile e lo fa stabilendo il ...

LIVE Atletica, Golden Gala 2023 in DIRETTA: l'Italia sogna con Iapichino, Tortu, Weir e Diaz OA Sport

Golden Gala Venerdì 2 giugno lo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze ospita il Golden Gala 2023: ecco il programma orario e la diretta tv Venerdì 2 giugno va in scena allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze… ...Le lettere che compongono il nome di Roma, i numeri di un anno destinato a essere ricordato e uno dei simboli dell’atletica si fondono in un unico disegno, dando vita così al logo ufficiale dei Campio ...