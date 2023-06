Atletica | Golden Gala Femke Bol riparte con 52?03 nei 400 ostacoli Settimo posto per Folorunso

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’olandeseBol mette il suo sigillo nella tappa italiana della Diamond League a Firenze e vince i 400come da pronostico con il miglior tempo mondiale stagionale, 52?43, che è anche il nuovo record del. UnaBol perfetta nella distribuzione, mai in affanno, che ha dominato dall’inizio alla fine una gara che la vede sempre più protagonista e pronta a dare l’assalto alla regina della specialità, la primatista mondiale Sydney McLaughlin. Il secondoè andato alla statunitense Shamier Little con il tempo di 53?38. Alle spalle delle due dominatrici della gara, la battaglia per il terzoè stata vinta dalla statunitense Anna Hall che ha fatto segnare il nuovo personale con 54?42 che le ha permesso di precedere l’attesa panamense ...