Atletica | Golden Gala 2023 | l’Italia vince tre gare! Diaz storico | apoteosi Iapichino e Fabbri Record mondiale di Kipyegon

(Di venerdì 2 giugno 2023) Allo Stadio Ridolfi di Firenze è andato in scena il, terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera.ha festeggiato le splendide vittorie di Andy(17.75 nel salto triplo, nuovoitaliano), Leonardo(21.73 nel getto del peso) e Larissa(6.79 nel salto in lungo). Il meeting intitolato alla memoria di Pietro Mennea è stato impreziosito daldel mondo siglato da Faithsui 1500 metri (3:49.11) e dallo sprint di Fred Kerley (9.94 sui 100 metri). RISULTATI1500 METRI (FEMMINILE) – Faith...

La terza tappa della Wanda Diamond League a Firenze regala emozioni straordinarie. Il pubblico si esalta per il record del mondo ottenuto nei 1500 metri dalla keniana Faith Kipyegon (3:49.11), e per i ...