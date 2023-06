(Di venerdì 2 giugno 2023)era l’uomo più atteso della vigilia al2023, terza tappa della Diamond League andata in scena allo Stadio Ridolfi di Firenze. Il Campione del Mondo dei 100 metri si è imposto nella gara regina, ma il tempo lampeggiato sui tabelloni non è di certo dei più fantasmagorici: 9.94 con vento nullo, su una pista ancora un po’ umida dopo la pioggia caduta in giornata. Il fuoriclasse statunitense ha replicato il successo ottenuto domenica scorsa a Rabat con lo stesso tempo, uscendo discretamente dai blocchi di partenza e facendo poi la differenza negli ultimi 30 metri dove ha surclassato l’intera concorrenza., che aveva già vinto ilnel 2018 (sui 400 metri) e nel 2022 (sui 100 metri, in 9.92), ha fatto capire di ...

Atletica, Fred Kerley passeggia al Golden Gala: vittoria senza strabiliare. Samuele Ceccarelli può sognare anche sui 100!

Il forfait del campione olimpico Marcell Jacobs (con la mancata sfida con il campione del mondo Fred Kerley) non oscura un'edizione del Golden Gala di atletica ...Nella cornice dello Stadio Ridolfi di Firenze che ospitò già la manifestazione nel 2021, si svolgerà questa sera la 43esima edizione del Golden Gala, il principale meeting internazionale italiano