Atletica | Faith Kipyegon firma il record del mondo nei 1500 metri al Golden Gala! Prima donna sotto i 3’50”!

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dulcis in fundo per ilGala di Firenze con ildeldeistabolito da quel fenomeno che risponde al nome di. Lanciata al meglio dalle lepri statunitensi, la kenyana alza le frequenze nel penultimo giro e letteralmente vola negli ultimi 400scendendo per lavoltai 3’50” e migliorando ilto che apparteneva alla etiope Genzebe Dibaba. Ritmo elevatissimo nei primi due giri, imposto dalle due lepri statunitensi. A seguire le battistrada sono solo, Muri e Hall, che si stacca dopo 800, mentre il gruppetto con le azzurre dopo due giri si trova già a 50di distanza. Ritmo da ...