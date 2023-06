Atletica | Coppa Europa 10 000 metri | fari puntati in casa Italia su Yeman Crippa | assente Pietro Riva

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) La stagione internazionale dell’leggera all’aperto entra sempre più nel vivo e domani, sabato 3 giugno, la località bretone di Pacé ospiterà per il secondo anno consecutivo ladei 10.000. In Francia andrà in scena dunque una competizione molto interessante nel lungo percorso di avvicinamento al grande obiettivo dei Campionati Mondiali di Budapest. L’si presenta alla manifestazione con una selezione di 12 atleti complessivi, distribuiti equamente tra settore maschile e femminile, per cercare di riscattare le zero medaglie ottenute (a livello individuale e a squadre) nell’ultima edizione.è sicuramente la punta di diamante della spedizione tricolore, in qualità di campione europeo in carica della distanza. Il primatista ...