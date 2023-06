Assoluti di Karate | Clio Ferracuti è campionessa italiana nel kumite dei 68 kg

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ostia – È iniziata oggi la lotteria dei Campionati Italiani2023 di kata e, in scena da oggi fino a domenica al PalaPellicone di Ostia. La manifestazione più importante a livello nazionale è iniziata con le presentazioni e i saluti del Vicepresidente Davide Benetello, il quale ha anche presentato la squadra azzurra pronta a partire per i Giochi Europei, in programma a fine giugno a Cracovia. Oggi in gara aglic’erano il kata maschile, le categorie più pesanti delfemminile (68kg e +68kg) e i 75kg dimaschile. Molti i campioni internazionali presenti sui tatami del PalaPellicone, ma tra i 250 atleti in gara, soltanto 4 si sono laureati campioni italiani per oggi: Alessio Ghinami dei Carabinieri, Anna Pia Desiderio e Daniele De Vivo dello Shirai Club e ...