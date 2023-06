Assolto ma non lo sapeva | resta due anni ai domiciliari ?Gli atti non sono mai stati notificati

(Di venerdì 2 giugno 2023) Una storia di malagiustizia e malaburocrazia in un colpo solo. Aveva 47quando lo hanno arto. Ora che è stato scarcerato ne ha due in più. Duenel corso dei quali...

un terzo imputato, nel processo andato a sentenza la scorsa settimana per fatti avvenuti ... agli assuntori che acquistavano in diversi paesi, tra cui Suno, Momo, Oleggio esoltanto. ...... trattamenti che hannoun evidente ruolo concausale nell'insorgenza della trombosi venosa ... Il giovane paziente, visto che le sue condizionisembravano ottimali, si era nuovamente recato in ...Novantenne picchiata per una collanina d'oro,il presunto rapinatoremalo sapeva

Non gli dicono che è stato assolto, lui resta due anni ai domiciliari Domani

Una storia di malagiustizia e malaburocrazia in un colpo solo. Aveva 47 anni quando lo hanno arrestato. Ora che è stato scarcerato ne ha due in più. Due anni nel corso dei ...Qui un 49enne è stato “dimenticato” dallo stato per due anni agli arresti domiciliari nonostante fosse stato assolto dal tribunale perché ritenuto incapace di intendere e di volere. Se non fosse stato ...