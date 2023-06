Assolto ma non lo sapeva | dimenticato ai domiciliari per due anni

(Di venerdì 2 giugno 2023) L'uomo, un 47enne siciliano, era stato arrestato per stalking nel 2021. L'anno successivo, il Tribunale di Palermo lo avevadisponendo il ricovero in una Rems: la misura di sicurezza non gli è mai stata notificata

Non gli dicono che è stato assolto, lui resta due anni ai domiciliari Domani

