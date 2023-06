Ascolti tv ieri | Gigi D' Alessio trionfa | Matano concede boom a Barbara d' Urso

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Come riportano glitv di, giovedì 1°giugno 2023, il concerto diD'su Rai1 ha vinto la serata. «, Uno come Te – Ancora Insieme» ha registrato 3.366.000 telespettatori, share 22.5%. Lo scorso anno «, Uno come Te - Trent'anni Insieme» trasmesso sul primo canale era stato seguito da 3.462.000 spettatori, 24.5% di share. Su Canale 5 Zelig in replica ha ottenuto 1.908.000 telespettatori, share 14.2%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Chicago Fire 1.136.000, 6.4% Rai 2 film Snake Eyes – G.I. Joe Le Origini 606.000, 3.7% Rai 3 Indovina chi Viene a Cena 871.000, 4.9% Rete 4 Dritto e Rovescio 996.000, 7.4% La7 PiazzaPulita 655.000, 4.9% Tv8 film Il Vento del Perdono 442.000, 2.6% Nove ...