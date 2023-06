Ascolti tv giovedì 1 giugno 2023 | Gigi Uno come te | Zelig | Chicago Fire | Piazzapulita | dati Auditel e share

(Di venerdì 2 giugno 2023)tv, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai con il concerto diD’Alessio o lo show di Canale 5,? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando,sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i...

tv1 giugno 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 3.928.000 spettatori (23% di share); Canale5: Striscia la Notizia ha attirato 3.tv di1 giugno 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Gigi D'Alessio Uno come te ancora insieme " contro " Zelig " Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il concerto 'Gigi Uno Come Te: ancora insieme' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Snake Eyes G. I Joe Le Origini' piace a .000 spettatori con il % di ...