Ascolti TV | Giovedì 1 giugno 2023 Gigi D’Alessio al 22 5% 3 | 4 mln | Zelig 14 2% 1 | 9 mln | bene Chicago Fire 6 4% 1 | 1 mln In daytime Matano 26 7% | Infante 9%

(Di venerdì 2 giugno 2023) Serena Rossi eD'Alessio Nella serata di ieri,, su Rai1, Uno Come Te – Ancora Insieme ha conquistato 3.366.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale5in replica ha incollato davanti al video 1.908.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 Snake Eyes – G.I Joe Le origini è la scelta di 606.000 spettatori (3.7%). Su Italia1ha raccolto 1.136.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena è seguito da 871.000 spettatori con il 4.9% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 996.000 spettatori (7.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 655.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Il vento del perdono segna 442.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Angelo ...

tv di1 giugno 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Gigi D'Alessio Uno come te ancora insieme " contro " Zelig " Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il concerto 'Gigi Uno Come Te: ancora insieme' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Snake Eyes G. I Joe Le Origini' piace a .000 spettatori con il % di ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri ,1 giugno 2023 . Su Rai 1 'Gigi Uno come te ancora insieme' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre ' Zelig' lo show comico su Canale 5 , ha ottenuto .000 spettatori con il % ...