(Di venerdì 2 giugno 2023)tv, chi hala gara tra ildiUnote ancora insieme su Rai 1 esu Canale 5?sera,, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte lo show dida Napoli, in Piazza Plebiscito, con tanti ospiti per una serata all’insegna della musica, dall’altra lo show comico in replica con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Ecco chi hatv...

... ecco le sue dichiarazioni Proprio ieri sera c'è stata la trasmissione su Rai 1 deldi ... da I Soliti Ignoti ad Affari Tuoi che tutti i giorni realizza picchi diincredibili contro una ...tv, ieri sera: Gigi D'Alessio Uno come te ancora insieme vs Zelig. Auditel ieri sera, 1 ... Rai 1: Gigi D'Alessio Uno come te ancora insieme , il- show di Gigi D'Alessio per i 30 anni ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il'Gigi Uno Come Te: ancora insieme' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Snake Eyes G. I Joe Le Origini' piace a .000 spettatori con il % di ...

Ascolti tv concerto Gigi D’Alessio Uno come te e Zelig, chi ha vinto ieri Dati Auditel e share di giovedì 1 giugno 2023 Il Corriere della Città

Tutti i dati Auditel di giovedì 1 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra Gigi-Uno come te- Ancora insieme, il concerto di Gigi d’Alessio ...Ascolti tv giovedì 1 giugno 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida d ...