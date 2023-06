(Di venerdì 2 giugno 2023) E’ iniziata la quarta tappa dideldidedicata ain quel di Praga (Repubblica Ceca). Oggi tutti gli atleti erano impegnati nellezioni che valgono l’accesso alledi domani. Al maschile nessuno dei due azzurri è riuscito arsi: Marcello Bombardi non è andato oltre la 71a posizione (0T4z 0 15), mentre è andato un po’ meglio Gabriele Moroni, 25° (2T5z 12 7). Primeggiano il giapponese Ritsu Kayotani (5T5z 12 7) e il francese Mickael Mawem (4T5z 8 6). L’unica gioia azzurra è arrivata dal comparto femminile, conche si èta per leessendo arrivata diciassettesima con ...

Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2023: Giorgia Tesio si qualifica per le semifinali del boulder

