Arnold Schwarzenegger vs Sylvester Stallone | se lo streaming riaccende la sfida

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 giugno 2023) L'armistizio tra i due pesi massimi di Hollywood è stato firmato all'inizio degli anni Duemila, ma ora le serie tv hanno nuovamente acceso la leggendaria rivalità tra, rispettivi protagonisti di Fubar (Netflix) e Tulsa King (Paramount+). Viviamo in un mondo ciclico. La moda, la politica, l'arte. Sfruttiamo e riutilizziamo tendenze del passato, applicando sopra di esse l'etichetta del postmodernismo. Tutto passa, tutto torna. Come al cinema. Oggi le produzioni inseguono vecchi stilemi, provando a ricostruire l'immaginario con cui siamo cresciuti. Gli anni Ottanta, gli anni Novanta, fino agli inizi del Duemila. Trent'anni condensati in un film o in una serie, da aggiungere in quell'enorme calderone dello. Del resto, se il futuro sembra una chimera, ...