Antonella Fiordelisi | disavventura in viaggio | i fan arrivano in soccorso L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 giugno 2023)in: i fan Donnalisiin. Ecco cos’è accadutoed Edoardo Donnamaria nelle ultime ore hanno raggiunto Milano per trascorrere poche ore prima di ripartire per Rimini. Domani infatti insieme terranno un nuovo evento dove avranno modo di incontrare e conoscere tutti i fan che formano il fanclub “Donnalisi”.Edoardo e la sua amatastanno lavorando senza sosta su inediti progetti spostandosi da nord a sud. Quotidianamente i fan dei due ex gieffini aumentano e soprattutto ci sono fan di ogni fascia d’età. La loro storia d’amore è sbocciata al Grande Fratello Vip e continua a far sognare milioni di italiani. Leggi anche –> Nikita Pelizon, lite con ...