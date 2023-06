Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | sabato 3 giugno

Amara: Mujgan fugge via con Kerem Ali! Demir ha reagito alla notizia del tradimento di Zuleyha con rabbia . Dopo aver provato ad ucciderla, il ragazzo l'ha colpita in testa con la ...In base alle, possiamo solo spoilerarvi, che c'è tanto materiale. Prossimamente vedremo aggiornamenti 'succulenti'. Così, siamo certi che, ancora una volta,Amara terrà tantissimi ...... esamini a, per fingere che i due siano stati attaccati da dei rapinatori. Poi, dopo aver dato un bacio a suo figlio, ormai morto, tornerà in albergo . Scopriamo tutte le...

Anticipazioni Terra Amara, trame dal 3 al 9 giugno 2023: Zuleyha spara a Demir SuperGuidaTV

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 3 giugno: trama puntata in onda domani sabato 3 giugno 2023 della soap opera turca su Canale 5.Mujgan (Melike Ipek Yalova) ha spedito a Demir (Murat Unalmis) un filmino come prova degli incontri segreti tra Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz (Ugur Gunes). Dopo alcuni giorni di attesa, ...