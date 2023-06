Ancelotti denunciato dai piccoli azionisti del Valencia per false accuse di razzismo al Mestalla

(Di venerdì 2 giugno 2023) Idelhanno sporto denuncia alla Procura contro. L’allenatore del Real Madrid è accusato di aver fattodidopo quanto accaduto alil 21 maggio scorso. A fine partita,aveva raccontato che tutto ilaveva gridato “scimmia” a Vinicius, definendo razzista la maggior parte degli spettatori accorsi allo stadio per godersi la partita. Successivamente ha ridimensionato il numero dei tifosi razzisti, parlando solo di un gruppo. L’Apavcf ha presentato reclamo. Di seguito il testo, riportato da As. “DENUNCIA DEPOSITATA IN PROCURA CONTRO IL SIG., ALLENATORE DEL REAL MADRID PER LE...

Incassa la solidarietà die dell'intero Madrid, che mercoledì sera col Rayo Vallecano è ... 'La Spagna non è razzista, abbiamonove volte cori razzisti, otto diretti a te, ...... spiegando che, da e a e , tutti i giocatori di Carlonel pre - partita scenderanno in ... nonostante gli evidenti e ripetuti segnali di allarme che il nostro club ha. Il Real ...... ma anche - per dirla condopo la serata di Valencia - "perche' non era mai successo che ... e otto hanno riguardato Vinicius: in tutti abbiamoi responsabili. Ma non accettiamo che ...

«Insulti e minacce di strupri», la denuncia della giornalista dopo una domanda ad Ancelotti ilmattino.it

Ancelotti: “Non avevo mai visto uno stadio intero chiamare scimmia un giocatore. È una vergogna” 22 Mag•11:10 Vinicius, insulti razzisti al Mestalla: il Real Madrid presenta denuncia per crimini di ...Brasile (Sport) Al G7 di Hiroshima il presidente brasiliano Lula ha aperto il suo incontro stampa solidarizzando con Vinicius e parlando apertamente di pregiudizio razziale che prende forza in diversi ...