Amici | Isobel Kinnear e l' esordio a sorpresa | sul palco di Rock in Roma insieme a Nicolò De Devitiis

(Di venerdì 2 giugno 2023) A distanza di alcune settimane dalla finale di22 , che ha visto trionfare il ballerino di latino americano, Mattia Zenzola ,, la talentuosa e ormai ex allieva di, è ...

La risposta del ballerino spiazza i fanKinnear: 'Ritorno di fiamma con Cricca'. La risposta della ballerina fa sperare i fanKinnear e Nicolo De Vitiis Con un video condiviso ...Oltre questo, nel corso della finale diha dimostrato di avere anche talento come attrice di musical. Infatti ha cantato, recitato e ballato in un'esibizione che ha confermato la sua ...Giuseppe Giofrè eKinnear sono due grandi ballerini, il primo ha vintoun decennio fa e poi si è trasferito negli Stati Uniti d'America dove ha preso parte a tour mondiali come quello di Taylor Swfit e ...

Amici 22, Isobel Kinnear rivela: "Il momento più brutto è stato sicuramente quando..." ComingSoon.it

La ballerina australiana rivestirà il ruolo di presentatrice a fianco di Nicolò De Devitiis: ecco come hanno reagito gli altri ex allievi ...Isobel presenterà il concerto di Amici 22 che si terrà a Roma il prossimo 11 giugno: ecco tutte le informazioni sullo show ...