Amazon valuta l’ingresso nella telefonia Usa A picco i titoli degli altri operatori

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il gruppoè in trattative con alcune compagnie telefoniche per offrire servizi dimobile a basso costo o gratuiti ai membri del programma Prime negli Stati Uniti.starebbe trattando con Verizon, T-Mobile e Dish Network per cercare di spuntare i prezzi all’ingrosso più bassi. L’obiettivo dell’aziende è quella di offrire agli abbonati Prime piani da 10 dollari la mese o completamente gratuiti in modo da aumentare la fedeltà dei clienti. Il piano sarebbe ancora in fase dizione e non è detto che non venga poi accantonato. Tuttavia la notizia ha provocato scossoni in borsa affossando idelle altre compagnie Tlc. Verizon perde quasi il 5%, così come At&T e T-Mobile. Deutsche Telekom, che detiene una quota di maggioranza in T-Mobile, è scesa dell’8,8% sulla borsa di ...