Amanda Seyfried è pronta a tornare star di una commedia | ma le riprese dovranno attendere

(Di venerdì 2 giugno 2023)ha parlato del suo prossimo progetto cinematografico ribadendo che bisogneràla fine dello sciopero degli sceneggiatori.sarà una delle protagoniste dellaMy Ex-Friend's Wedding e l'attrice, confermando il suo ritorno al genere cinematografico che le ha regalato la popolarità, ha spiegato che bisognerà peròla fine dello sciopero degli sceneggiatori. La protagonista di The Crowded Room, serie in arrivo su Apple TV+, ha infatti sostenuto la necessità di pagare in modo adeguato gli autori. Il ritorno alle commedie L'attrice sarà una delledi My Ex-Friend's Wedding insieme ad Ariana DeBose, Megan Stalter, Liza Koshy e Chloe Fineman.ha quindi ...

sarà una delle protagoniste della commedia My Ex - Friend's Wedding e l'attrice, confermando il suo ritorno al genere cinematografico che le ha regalato la popolarità, ha spiegato che ...... Getty Images Lucy Boynton in HONOR Credits: Getty Images Hailee Steinfeld in BALLY SPRING 2023 Credits: Getty Images Rocío Muñoz Morales in ALBERTA FERRETTI Credits: Getty Imagesin ...... documentari, podcast dedicati, libri inchiesta, articoli di giornali e riviste, una serie Apple, The Dropout , con protagonista. Forse la storia di Holmes e Theranos prova la nostra ...

Amanda Seyfried è pronta a tornare star di una commedia, ma le ... Movieplayer

Amanda Seyfried ha parlato del suo prossimo progetto cinematografico ribadendo che bisognerà attendere la fine dello sciopero degli sceneggiatori.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...