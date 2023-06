Amadeus | “Sanremo 2024? Lo farò Nessuno mi ha mai parlato di paletti da rispettare”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Non ho mai pensato di non fare”.rassicura il suo pubblico e conferma la sua presenza sul palco dell’Ariston anche per il prossimo anno. “Al mio amico Ciuri piace scherzare!”, ha detto il conduttore in un’intervista a Gente, facendo riferimento a Fiorello. “Emi ha maidida”, ha aggiunto. Persarà la quinta volta consecutiva alla conduzione del Festival della canzone italiana. Eguaglierà così il record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo, rispettivamente conduttori dal 1963 al 1967 e dal 1992 al 1996. Un traguardo storico, a cui è riuscito ad arrivare anche grazie alla sua dolce metà, Giovanna. “Lei è razionale, precisina, spacca il capello in quattro, io sono impulsivo, ascolto prima la ...

