Alunna cade dalle scale e si frattura la tibia | la scuola paga paga solo se i gradini sono usurati Sentenza della Corte di Cassazione

Una gita scolastica si è trasformata in un incubo per una scolaresca della provincia di Reggio Calabria. Ieri l'incidente di rafting e le ricerche senza sosta della giovane studentessa 18enne dispersa.Ecco quali sono, secondo l', le priorità su cui si dovrebbe basare la rigenerazione della scuola : "In tutte le scuole ci sono problemi di edilizia. C'è l'intonaco che ciin testa, bagni e ...Ecco quali sono, secondo l', le priorità su cui si dovrebbe basare la rigenerazione della scuola : 'In tutte le scuole ci sono problemi di edilizia. C'è l'intonaco che ciin testa, bagni e ...

Rafting in gita scolastica, gommone si ribalta. Trovato il corpo della 18enne dispersa. Valditara: “Il mio cordoglio ai genitori di Denise” Orizzonte Scuola

La Cassazione sulla vicenda che ha coinvolto un'alunna: mentre tornava dal bagno verso l'aula cadeva rovinosamente dell’istituto riportando una grave frattura della tibia ...MARGHERA (VENEZIA) - I cento metri di corsa con il deambulatore sono rinviati all’anno prossimo, e per il “lancio della stampella” - chissà - potrebbero farci un ...