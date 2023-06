...00 ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE Emelec - Guayaquil0 - 0 (Finale) EGITTO PREMIER LEAGUE ...00 Mornar - Berane 20:00 OLANDA EREDIVISIE - PLAY OFF RETROCESSIONE Venlo -20:00 PARAGUAY PRIMERA ...In Olanda si gioca la semifinale dei playoff retrocessione in Eredivisie con Venlo -alle ...00 ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE Emelec - Guayaquil02:00 EGITTO PREMIER LEAGUE Zamalek - El ......45 Valenciennes - Grenoble 20:45 IRLANDA PREMIER DIVISION Bohemians - Shelbourne 20:45 Cork- ...00 Uzbekistan U20 - Guatemala U20 23:00 OLANDA EREDIVISIE - PLAY OFF RETROCESSIONE- ...

Almere City-VVV Venlo (sabato 03 giugno 2023 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Eredivisie ... . . . .Almere City FC 3, FC Eindhoven 1, OT, Almere City FC advances on 3-2 aggregate Willem II 2, VVV Venlo 2, OT, VVV Venlo advances on 5-4 aggregate MVV Maastricht 1, NAC Breda 4, NAC Breda advances on ...