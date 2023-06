L'da gridare per chi vede all'opera un borseggiatore è: 'ocio al tacuin! ' (occhio al portafogli). Per ogni evenienza è pensata un'intesa: l'interesse rimane scongiurare l'agguato presente .... I casi di furti in metropolitana si moltiplicano nelle città italiane. Spesso capita che le donne responsabili di questi reati vengano fermate ma evitino il carcere, tornando ...L'da gridare per chi vede all'opera un borseggiatore è: 'ocio al tacuin! ' (occhio al portafogli). Per ogni evenienza è pensata un'intesa: l'interesse rimane scongiurare l'agguato presente ...

Allarme borseggiatrici rom: ecco cosa potrebbe esserci dietro i furti ilGiornale.it

Panni stesi, immondizia per terra e bimbi che non vanno a scuola. La denuncia dell'europarlamentare Silvia Sardone: "Come al solito nessuno, da Palazzo Marino, alza un dito per rendere difficile la vi ...Il tentativo di rapimento di un bimbo che si è verificato ieri a Milano ha fatto scalpore. Fortunatamente è finito subito e bene, ma poteva essere l'inizio di ...