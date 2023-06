Alla Roma di Mou servirebbe tanto un Batistuta | l' ultimo centravanti

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Gabriel Omar. Se laquest'anno avesse avuto lui, al centro dell'area di rigore, forse staremmo qui a festeggiare qualche bel trofeo, o un secondo posto in campionato. Se l'altra sera sul dischetto dello stadio Puskàs di Budapest fosse andato Batigol da Reconquista (Argentina), pure con una caviglia malandata e due ginocchia pericolanti, chissà, forse la storia sarebbe cambiata e Mourinho avrebbe conquistato la sesta finale internazionale su 6 riportando i giallorossi in Champions dopo un bel po' di tempo. In questo senso ‘, l'' di Andreano (66thand2nd editore, 242 pagine, 18 euro) uscito in questi giorni è un libro profetico. Racconta la storia leggendaria e a tratti misera e dolorosa di un fuoriclasse del calcio mondiale degli ...

Il centravanti che più di ogni altro giocatore è mancato quest'annosquadra di Trigoria dove si è festeggiato il quarantennale del secondo scudetto (in quellalì giocava un certo Roberto ..., 02 giugno 2023 Le immagini dell'arrivo di Giorgia Meloni a Via dei Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica. Il Presidente del Consiglio è stata accolta da applausi e ovazioni, ...E visto che le sorprese per i fans della star della musica italiana non sono finite,luce dei sold out dei prossimi concerti di Napoli, Milano e, Elodie ha annunciato nuovi live: 'A Napoli ...

Solo una squadra ha fatto i complimenti alla Roma dopo la sconfitta in Europa League: elegantissimi Fanpage.it

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 Le immagini dell’arrivo di Giorgia Meloni a Via dei Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica. Il Presidente del Consiglio è stata accolta da appl ...Il giornalista Andrea Romano ha scritto un libro sul numero 9 che bucava la reti avversarie e che regalò l'ultimo scudetto ai giallorossi. Se a Budapest fosse andato lui sul ...