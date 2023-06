Alessandro Impagnatiello | ecco i movimenti del killer di Giulia Tramontano dopo il delitto | le analisi delle telecamere e la pista del complice

Una lunga serie di errori e molte contraddizioni. Sono le chiavi che hanno portatoa confessare l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Un castello di bugie che si è sgretolato ora dopo ora. Ecco i più significativi messi in luce ...Ha negato la premeditazione, ha confermato di aver agito da solo e ha affermato che 'l'unica forma di pentimento che abbia un senso' è quella di togliersi la vita ., il 30enne che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano , la fidanzata 29enne incinta, ha sostenuto oggi, nel carcere milanese di San Vittore, l'interrogatorio di ...AGI - Se alla fine del lungo interrogatorio è stato lo stessoa confessare l'omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta di 7 mesi, è stata una lunga serie di errori commessi e le tante contraddizioni che ha portato subito gli ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Per il barman si è svolto l'interrogatorio di convalida del fermo in cui ha aggiunto particolari sull'ultima fase dell'accoltellamento ...Le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa sabato sera stanno proseguendo a ritmo serrato per accertare, non solo gli spostamenti dell'uomo successivi all'accoltellamento, ma anche per ...