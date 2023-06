Alessandro Impagnatiello | ecco i movimenti del killer di Giulia Tramontano dopo il delitto | la pista del complice

Alla gip ha detto: "Ho ucciso Giulia perché ero stressato" La gip del tribunale di Milano, Angela Minerva, ha convalidato il fermo di, il 30enne reo confesso per l'omicidio ...18.35in cella:agito per stress Il gip di Milano, Angela Minerva, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere perche ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano, sua fidanzata al 7° mese di gravidanza: accoltellata più volte sabato scorso nel loro appartamento di Senago (Milano). Il ..., in cella per aver ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta al settimo mese, ha spiegato di "aver agito senza un reale motivo perché stressato dalla situazione che ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Resta in carcere Alessandro Impagnatiello, fermato per l'omicidio della 29enne incinta al 7 mese a Senago. Per il gip potrebbe uccidere anche l'amante. "Anche lei lo ha allontanato frustrando le sue a ...Il 30enne resta in carcere. "Ha ucciso per futili motivi, diceva sono stressato". Le confidenze della vittima a un'amica prima dell'omicidio: "Alessandro mi ha rovinato la vita" ...