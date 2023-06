Alessandro Impagnatiello è di Paderno | scuole e infanzia a Calderara Il gip | “No premeditazione”

ha ucciso Giulia Tramontano, la compagna incinta di 7 mesi "senza un reale motivo perché stressato" non solo dalla "gestione delle due ragazze ma anche il fatto che altri ne ...Il gip di Milano Angela Minerva ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per, accusato di aver ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, accoltellata più volte sabato sera scorso nel loro appartamento di Senago, nel ...... negli atti con cui hanno chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per aver ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano , incinta di sette mesi: 'ha ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio di Senago, è di Paderno Dugnano. Per il gip non c'è stata premeditazione ...Alessandro Impagnatiello il 30enne di Senago che ha ucciso Giulia Tramontana, la compagna al settimo mese di gravidanza non avrebbe premeditato l'omicidio È quanto ha ritenuto la gip di Milano Angela ...