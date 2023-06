Agricoltura | al via il Premio Innovazione | candidature entro il 15 luglio

(Di venerdì 2 giugno 2023) Prende il via la quarta edizione delnazionale per l’in. Possono candidarsi le imprese agricole che, in forma singola e associata, hanno introdotto negli ultimi tre anni innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione o marketing, riguardanti l’azienda o il rapporto tra questa e altri attori della filiera, inerenti prettamente alla dimensione agricola oppure alla sua connessione con quella urbana, culturale, artistica e sociale. Conf, con questa iniziativa, intende valorizzare la varietà di soluzioni tecnologiche, manageriali e organizzative delle realtà del settore primario, con l’obiettivo di enfatizzare il ruolo centrale degli imprenditori agricoli come promotori di sviluppo economico.Particolare attenzione, alla luce delle nuove esigenze, sarà data ad alcuni aspetti ...

...della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell', ...necessari per essere insigniti dell'onorificenza sono l'aver operato nel proprio settore in...... agricoltore 70enne che abita inMontetiffi 35 e ora si ritrova terreni divisi a metà, tra la ... La nostra è un'biologica e rispettosa della natura. Ma adesso siamo al limite della ......dell', dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti sono l'aver operato nel proprio settore in...

Agricoltura: Imprudente, al via il progetto per Distretto biologico della ... Regione Abruzzo

Via libera anche in plenaria all'emendamento salva-Prosecco. Dopo aver registrato l'unanimità in commissione Agricoltura, ieri la riforma del sistema di Denominazione di ...I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno verso l’1.30, per un incendio deposito di una azienda agricola ...