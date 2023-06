Aggressione a professoressa | lo studente non dà spiegazioni sul gesto

(Di venerdì 2 giugno 2023) e il giudice dispone il trasferimento in carcere Per lodi Abbiategrasso che in aula ha aggredito la propria insegnante con un coltello e poi ha spaventato i compagni con una pistola è previsto il trasferimento in carcere. A pesare sulla scelta, probabilmente il fatto che il giovane non ha fornito alcuna spiegazione delcompiuto. Il giovane, riporta il Corriere della Sera, «Non ha formulato alcuna riflessione critica rispetto alla gravità dei propri atti» e ha di fatto solo «ammesso la propria responsabilità, non riuscendo a fornire una giustificazione per ilcompiuto». Inoltre, dalla ricostruzione dei fatti, è emersa anche la gravità del reato e le aggravanti. In particolare dagli atti dell’inchiesta è emersa una forma di premeditazione. Sempre il Corriere della Sera, spiega di come l’azione compiuta dal 16enne ...

Guerra, che è anchedi Scienza delle Finanze, di tasse se ne intende, tecnicamente ...della violenza rappresenta in entrambi i casi una violazione del principio di non. ...Alla donna le viene contestato il concorso nell', da chiarire se morale o materiale. ... Oltre 30 episodi da settembre L'accoltellamento di unain un istituto ad Abbiategrasso ...Per il 16enne che ha accoltellato lain una scuola di Abbiategrasso la procura dei Minori di Milano ha deciso di procedere ... Il coltello utilizzato per compiere l'era stato ...

Abbiategrasso, la furia dello studente contro la prof: «L'aggressione si è fermata quando lei è fuggita dall'aula» Corriere Milano

È accaduto a quattro ragazze che si trovavano in via del Vascello insieme ai compagni di classe e a un insegnante dell'istituto Sello che in quella zona ha una sede ...Il ragazzo che ha ferito la professoressa va in carcere. Il tribunale ha infatti deciso di disporre la custodia cautelare in carcere per il sedicenne che ...