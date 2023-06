Ag Meret | “A Napoli è contento | credo che rimarrà anche l’anno prossimo”

(4 - 3 - 3) :; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. Sampdoria (3 - 4 - 2 - 1): Turk; Gunter, ...Pastorello: "vuole rimanere al" Proprio Pastorello ha sottolineato come il portiere azzurro, fresco di convocazione in Nazionale, si trovi bene a. L'idea sarà quella di adeguare ...Ha trovato poco spazio quest'anno anche a causa di un brutto infortunio- Il contratto scade nel 2024 e c'è un'opzione a favore del. Ilè impegnato su più fronti, stanno anche ...

Ag. Meret annuncia: "E' felicissimo, resta a Napoli anche l'anno prossimo!" Tutto Napoli

Il Napoli ha l’obiettivo di blindare i suoi gioielli a cominciare da Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano ha già un contratto lungo fino al 2027 e prosegue positivamente il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...