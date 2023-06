AEW | Tony Khan sta spingendo forte per chiudere i rinnovi di Kenny Omega e dei Bucks

Ha dichiarato Kenny Omega , vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondoe campione del mondo tag team: 'Quando ho firmato per la prima volta conKhan mi ha dato l'opportunità ...... eha già dimostrato che le cose belle arrivano a chi sa aspettare", ha dichiaratoKhan, CEO, e GM di. "Con Fight Forever , mettermo in scena un'esperienza unica che vi ricorderà quella ...Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROHKhan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...

AEW: Tutto l'Accesso Stagione 2 va bene, dice il capo Tony Khan. Asiatica Film Mediale

continuing his active presence in AEW. From ringside support to tag team matches, Sting proves age is just a number in his thrilling comeback saga. Sting’s Final Act Unveiled: Considering his ...In an anticipated turn of events, CM Punk, one of the most electrifying characters in professional wrestling, is set to make a grand comeback to All Elite Wrestling (AEW). His return is slated for the ...