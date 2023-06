AEW | Kenny Omega incassa altre 5 stelle ed entra nel podio degli “eletti”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le valutazioni di Dave Meltzer fanno sempre discutere ma sono una sorta di istituzione del mondo del wrestling. Sebbene non siano un premio collettivo come il pallone d’oro ma i giudizi personali di una singola persona, le sue “” sono diventate un metro di paragone quasi universale tra gli appassionati. Tra i wrestler a giovare più volte delle prestigiose 5, come è noto, c’è. Il wrestler canadese, con il match lottato nel main event di Double or Nothing, raggiunge un particolare record. Si tratta -infatti- del suo ventitreesimo match a 5o più in carriera. Un risultato eccezionale che lo colloca nell’olimpo dei più grandi di sempre. Insieme a lui sul gradino più basso delc’è il suo grande rivale Kazuchika Okada ed un altro grandissimo del ...

Ha dichiaratoOmega , vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondoe campione del mondo tag team: 'Quando ho firmato per la prima volta con, Tony Khan mi ha dato l'opportunità ...A riprova di ciò, il reveal della data di lancio non è accompagnato da un trailer, ma solo da un video con la starOmega con qualche breve spezzone di gameplay.: Fight Forever si presenta ...Ha dichiaratoOmega , vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondoe campione del mondo tag team: 'Quando ho firmato per la prima volta con, Tony Khan mi ha dato l'opportunità ...

AEW: Tony Khan sta spingendo forte per chiudere i rinnovi di Kenny Omega e dei Bucks Zona Wrestling

At Sunday’s AEW Double or Nothing event from Las Vegas, The Blackpool Combat Club (Bryan Danielson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli, and Wheeler Yuta) beat The Elite (Kenny Omega, Young Bucks, and ...The figure is in line with AEW Revolution 2023, which Tony Khan said was between 130,000 and 140,000 buys during the post-show media scrum. The number is down from AEW Double or N ...