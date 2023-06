Adoro il profumo di basilico | ecco come mia nonna utilizzava le sue foglie

Leggi su donnaup

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ildi, fresco e aromatico, è apprezzatissimo in cucina: sulla pizza, nel pesto, sulle verdure alla griglia, nelle zuppe, insomma ogni piatto viene arricchito in maniera sublime dalle sue foglioline. E quanta allegria porta in tavola! È l’estate che si palesa, finalmente e riempie l’aria di vibrazioni frizzanti ed invitanti. Ma quello culinario non è l’unico ambito in cui relegare questa spezia così preziosa per la nostra salute e gradita al nostro gusto e la nostro olfatto. Anche nasi famosissimi a livello internazionale hanno iniziato a creare fragranze odorose con note di. E se vi dicessimo che potete realizzare, proprio voi, in prima persona un deodorante fai da te per la biancheria con le suearomatiche? Non sarebbe fantastico indossare capi profumatissimi e freschi, dal leggero ...