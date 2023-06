Adopo-Atalanta | è fatta per il centrocampista del Torino

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sicuro l’arrivo deldelall’: èper l’approdo in quel di Bergamo in estate Il primo acquisto dell’è Michel: giovanedeldal grande potenziale (che aveva fatto vedere buone cose con Juric). Nulla è servito il tentativo last minute dei granata per rinnovare il giocatore granata, e l’ha messo a segno l’intera trattativa. A livello contrattuale, come sottolineato da Di Marzio, quadriennale per un progetto a lungo termine

Sulle tracce dici sarebbe già un'altra squadra: l'. In attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra, quel che sembra certo è che il centrocampista non resterà al Torino.... hanno convinto l'a chiudere un affare ben indirizzato da diverso tempo, considerando la scadenza contrattuale. Oltre all'articolo: ', addio al Torino: imminente l'annuncio col nuovo ...Sicuro l'arrivo del centrocampista del Torinoall': ultimo nodo e poi sarà approdo in quel di Bergamo Il primo acquisto dell'sarà con grande probabilità Michel: giovane centrocampista del Torino dal grande potenziale (...

In arrivo Michel Adopo all'Atalanta: il giocatore non aveva rinnovato il contratto col Torino Nuovo rinforzo in arrivo per l'Atalanta di Gasperini: si tratta di Michel Adopo, centrocampista francese ...Atalanta: la squadra guidata da mister Gasperini, in attesa di terminare la stagione, inizia a muoversi sul mercato, in modo da anticipare la concorrenza. La Dea, difatti, come riportato da ...