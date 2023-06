Adesso spiegaci Sinner | nuovo rovinoso ko | cosa non torna | pesantissimo sospetto

(Di venerdì 2 giugno 2023) E, caro Jannik, ci devi delle spiegazioni. Perché il ko subìto ieri pomeriggio sulla terra rossa del Roland Garros, susseguente alla sconfitta di Montecarlo, al ritiro prima di Madrid per preparare meglio Roma, e poi all'uscita di scena anticipata dal torneo del Foro Italico, è qualdi più di una brutta giornata di tennis. E semina pesanti incertezze sull'effettiva tenuta psico-fisica di questo ragazzo ritenuto troppo in fretta un fenomeno quando i veri fenomeni sono altri. Il supplizio vissuto da Jannik contro Denis Altmaier, evento che lo elimina al secondo turno dal torneo parigino, è durato cinque set (7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 7-5 per il tedesco) e ben 327 minuti di gioco, terminando quando le prime ombre della sera cadevano sul tennis club più celebre del mondo quando si parla di terra rossa. Chi ha sconfitto il ...

