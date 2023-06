Ad Alessandro Ricci Aurea il riconoscimento a Dubai al congresso di Medici Odontoiatri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nella prestigiosa location disi è da poco concluso il meeting annuale ENVISTA, undiprovenienti da ogni parte del mondo. La capitale degli Emirati Arabi ha fatto da cornice alle relazioni di importanti e stimati professionisti in campo internazionale che hanno riguardato le ultime conquiste della ricerca medica applicata all'Ortodonzia e soprattutto all'Implantologia dentale. In particolare proprio nell'Implantologia dentale si apprezzano al presente notevoli sviluppi grazie soprattutto alla consolidata tecnologia della navigazione GPS, che consente ai chirurghi di eseguire interventi guidati in tempo reale da speciali navigatori digitali in modo non invasivo, nonché alla rapida ascesa dell'Intelligenza Artificiale applicata allana. Il ...